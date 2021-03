Mit dem Roller ins Spital

„Bei den meisten Geräten auf Rädern und Rollen kann man sich mit den Händen an einem Lenker festhalten. Das unterstützt zwar das Halten des Gleichgewichts, führt aber bei einem Sturz zum Festklammern am Lenker. Wird kein Helm getragen, so erleiden die Kinder dann häufiger Kopfverletzungen als bei Unfällen mit Boards, Skates & Co.“, betont Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Präsident des Vereins „Große schützen Kleine“. „Dafür trägt diese Gruppe vermehrt Brüche von Handgelenk, Elle oder Speiche davon.“