Verzichtet Federer für Familie auf großen Traum?

„Ist doch bekannt, wie wichtig es dem Schweizer Tennis-Maestro ist, dass er seine Nächsten bei Turnieren dabei hat. So soll er unter anderem deshalb auf die Teilnahme an den Australian Open im Januar verzichtet haben, weil er wegen den strengen Einreisebestimmungen und Corona-Verhaltensregeln seine Frau Mirka und die vier Kinder nicht mit nach Melbourne nehmen konnte“, so der „Blick“.