Rapid-Juwel Demir nun auch im Visier von Dortmund

Langsam, aber sicher steigen die Temperaturen in der „Gerüchteküche“ rund um die Zukunft von Rapids-Superjuwel Yusuf Demir! Nachdem erst am Wochenende das gesteigerte Interesse des FC Barcelona am 17-jährigen Wiener bekannt geworden war, scheint sich nun auch ein deutscher Großklub ernsthaft mit Demir zu beschäftigen: Und dabei handelt es sich um kein geringeres Team als Borussia Dortmund …