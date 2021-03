Gastgarten-Areale: Wien schiebt Präsentation auf

Details erst am 15. März

Zwar laufen in Wien die Gespräche zu den Schanigarten-Arealen weiter, Details wird es aber erst nach dem Termin am 15. März geben, hieß es. Die Einrichtung von öffentlichen Ausschankflächen war von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vergangene Woche verkündet worden. Dort, so betonte er, könnten Treffen in kontrolliertem Rahmen stattfinden - also mit den entsprechenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Kooperation mit Veranstaltungsunternehmen, die die Flächen betreiben sollen, waren dabei in Aussicht gestellt worden.