Gravierende Sicherheitslücken in smarten Sex-Toys

Beim Masturbator „Max“ von Lovesense stellten die Security-Spezialisten dagegen fest, dass sich dieser mit einem entfernten Gegenstück synchronisieren kann. Angreifer könnten damit die Kontrolle über beide Geräte übernehmen, obwohl nur eines kompromittiert wurde. In der dazugehörigen App gebe es zudem die Option, dass Bilder ohne Wissen des Besitzers an Dritte weitergeleitet werden, was eine Gefahr für die Privatsphäre der Nutzer darstelle. Ebenso hätten laut ESET gelöschte oder blockierte Nutzer weiterhin Zugriff auf den Chat-Verlauf und alle freigegebenen Multimedia-Inhalte.