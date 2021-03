Ab 17 Uhr LIVE: SK Rapid Wien gegen TSV Hartberg

Hartberg ringt um oberes Playoff

Während die zweitplatzierten Rapidler am fünf Punkte voranliegenden Spitzenreiter Salzburg dranbleiben wollen, kämpft der Sechste Hartberg um einen Platz in der Meistergruppe. „Wir haben uns eine Situation erarbeitet, in der wir mehr wollen“, meinte Schopp. Zwei Runden vor Schluss ist Rang sechs zwei Punkte vor der WSG Tirol abgesichert. „Doch selbst, wenn wir in die Qualifikationsgruppe kommen, haben wir ein schönes Brett Vorsprung auf den letzten Platz“, meinte Schopp angesichts des 15-Punkte-Polsters auf Schlusslicht Admira.