Account-Sharing: Netflix sperrt Mitnutzer aus

Offiziell ist es nur im gemeinsamen Haushalt erlaubt, ein Netflix-Konto mit anderen zu teilen. Bisher tat der Streaming-Gigant allerdings nichts gegen Account-Sharing, Netflix-Konten ließen sich also problemlos von mehreren Personen in mehreren Haushalten nutzen. Doch in den USA berichten derzeit viele Mitnutzer von Problemen beim Einloggen in ein fremdes Konto: „Wenn Sie nicht mit dem Besitzer dieses Kontos zusammenleben, benötigen Sie ein eigenes Konto, um weiterzusehen“, bekommen sie, beim Versuch sich anzumelden, einen Warnhinweis angezeigt. Verbunden ist dieser mit dem Angebot, Netflix 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren und so vielleicht doch noch zu einem zahlenden Kunden zu werden.