Musik entspannt und regt den Heilungsprozess an

Wie gut uns Musik tut, wissen viele aus eigener Erfahrung. Aber was genau bringt sie Krebspatienten, dem Spitalspersonal oder den Vortragenden selbst? Das soll nun eine wissenschaftliche Kooperation der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) mit der Universitätsklinik für Radioonkologie an der MedUni Wien zum Vorschein bringen. Der Ablauf ist einfach, wenn auch in Coronazeiten anders als ursprünglich geplant: Klarinettistin und Musiktherapeutin Johanna Ritscher-Dickbauer, Fagottistin Maria Gstättner und Akkordeonspieler Stefan Heckel spielen vor Mikrofonen und Kameras in einem Konzertsaal der Musikuni. Das Publikum befindet sich im erwähnten Krankenhaus. Jeder Patient darf sich ein bis zwei Stücke nach Wahl wünschen und verfolgt dann die Musikdarbietung live über ein Tablet, das Laura Bezold (Musiktherapeutin in Ausbildung und Ansprechpartnerin vor Ort) von Krankenzimmer zu Krankenzimmer bringt.