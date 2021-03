Pause! Verletzung stoppt Tennis-Dame Barbara Haas

Österreichs aktuell beste Tennis-Spielerin muss wegen einer Verletzung pausieren. Barbara Haas hat zuletzt in der Qualifikation für das WTA-Turnier in Dubai nach einem 2:6,6:2,6:3-Sieg über Gabriela Dabrowski (CAN) in Runde zwei aufgeben müssen. Beim Stand von 0:6,0:4 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu verließ die 24-jährige Oberösterreicherin den Court.