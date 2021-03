Das sind die Tops und Flops der Nordischen Ski-WM

TOPS

Johannes Lamparter: Der Tiroler stieg ohne Weltcupsieg in der Tasche zum erfolgreichsten der 28 österreichischen WM-Teilnehmer auf. Der erst 19-Jährige gewann alleine und zu zweit mit seinem engeren Landsmann Lukas Greiderer sowie Bronze mit der Mannschaft. Lamparter beeindruckte mit Stärke auf der Schanze wie auch in der Loipe, aber auch mit jugendlicher Unbekümmertheit. Am Tag zwischen seinen Gold-Events legte er in der Mittagspause schnell einmal den Drohnen-Führerschein ab.