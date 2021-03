Nach 102 Jahren: LASK gründet Frauenfußball-Team

In Österreich stellen von den Vertretern der ersten Männer-Leistungsstufe derzeit vier Klubs auch Teams in der obersten weiblichen Spielklasse: Neben St. Pölten (oben im Bild), Sturm Graz und der Austria mit USC Landhaus ging erst im Februar Altach für drei Jahre eine Spielgemeinschaft mit dem FFC Vorderland ein, danach übernimmt man den Club. Während Salzburg weiter den vollen Fokus auf den männlichen Nachwuchs legen will, hat Rapid zumindest Interesse an der Etablierung einer Frauen-Sparte angemeldet.