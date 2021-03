Talent-Schmied Chaile: „LAZ-Kinder wollen zu uns“

Was ist Ihre Spielphilosophie?

Ich habe das Glück, dass ich keinen Verein über mir habe. Das heißt, wir haben freie Wahl. Wir müssen uns nicht die Spielphilosophie eines Bundesliga-Klubs aneignen, wie Rapid oder Red Bull. Unsere Kinder trainieren viel mit dem Ball, weil ich glaube, dass das am wichtigsten ist von den all den Sachen, die die Kinder lernen müssen. Was machen sie, wenn sie den Ball am Fuß haben? Was können sie damit anfangen, welche Möglichkeiten haben sie? Ich möchte, dass sie vieles ausprobieren, verschiedene Positionen spielen, viel Erfahrung sammeln, verschiedene Trainer mit verschiedenen Philosophien kennenlernen.