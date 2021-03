Kraft gewinnt Quali für Thriller auf Großschanze!

Österreichs Skisprung-Männer sind auf höchster Ebene im Einzel mehr als ein Jahr sieglos, 25 Weltcup-Springen sowie die WM-Entscheidung auf der Oberstdorfer Normalschanze sind ohne rot-weiß-roten Gewinner über die Bühne gegangen! Zuletzt hatte Stefan Kraft am 28. Februar 2020 in Lahti reüssiert, und er ist auch Österreichs große Hoffnung für den WM-Großschanzenbewerb am Freitag (17 Uhr). Der Salzburger gewann am Donnerstag sowohl Probedurchgang als auch Qualifikation.