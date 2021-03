Schwaz: Anmeldung für Impfung noch bis 8. März

Die Anmeldefrist bis Montag, 8. März 2021, ist deshalb notwendig, um diese Menge an Impfdosen ab 11. März an die konkreten Impfstellen im Bezirk Schwaz zuteilen und die Logistik vorbereiten zu können. Bisher hätten sich rund 20.000 Personen mit Wohnsitz im Bezirk Schwaz für eine Coronaimpfung vormerken lassen. Sie werden in den nächsten Tagen über SMS bzw. E-Mail über ihren konkreten Impfzeitpunkt- und ort verständigt.