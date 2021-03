Krieg zwischen Meghan und Royals voll entbrannt

Der „Megxit“ wird zur Schlammschlacht - dem britischen Königshaus droht ein offener Bruch im engsten Zirkel. Auf der einen Seite: Prinz Harry, Enkel von Queen Elizabeth II., und seine Ehefrau Herzogin Meghan. In der anderen Ringecke: Die Königin (94) herself. Vom „Krieg der Familie Wales 2.0“ sprechen Kommentatoren in London bereits - in Anlehnung an den öffentlichen Streit mit der verstorbenen Queen-Schwiegertochter Diana, Harrys Mutter und ehemalige „Princess of Wales“.