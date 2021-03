Prinz Harry und Meghan: „Schockierende Aussagen“

„Warst du still oder wurdest du zum Schweigen gebracht?“ Mit diesen Worten heizt Oprah Winfrey das Interesse an ihrem Interview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry an, das am Sonntag im US-TV ausgestrahlt wird. Die Frage richtet sich dabei an die schwangere Herzogin von Sussex, die bei der Frage Tränen in den Augen hat, wie ein Werbe-Trailer, der am Wochenende online gegangen ist, enthüllt. In der Ankündigung heißt es auch, dass Prinz Harry „schockierende Aussagen“ gemacht habe.