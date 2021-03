Camilla: Prinz Philip geht es schon „etwas besser“

Können Royal-Fans aufatmen? Wie Herzogin Camilla am Mittwoch bei einem Besuch eines Impfzentrums erklärt hat, gehe es Prinz Philip mittlerweile schon „etwas besser“. Der 99 Jahre alte Prinzgemahl von Queen Elizabeth wird wegen einer Infektion bereits seit zwei Wochen stationär behandelt. Erst am Montag war die Sorge um die Gesundheit des Herzogs von Edinburgh gestiegen, als er in eine auf Herzkrankheiten spezialisierte Klinik verlegt worden war.