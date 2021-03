Tirol: Mann (46) auf Baustelle tödlich verunglückt

Am Donnerstagvormittag erlitt ein Arbeiter (46) auf einer Baustelle in Fließ in Tirol tödliche Verletzungen: Gemeinsam mit einem Kollegen (42) wollte der Einheimische eine Wand aus Betonziegeln abbrechen. Das Mauerwerk stürzte plötzlich ein und begrub den 46-Jährigen unter sich, der 42-Jährige wurde schwer verletzt.