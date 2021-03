„Jetzt habe ich wieder Freude an der Musik!“

Kontakt mit anderen CI-Trägern

„Was ich seither am meisten genieße, ist meine Musik. Ich nehme nun begeistert an Harmonika- und Alphorn-Workshops teil und spiele auch wieder in einem Trio. Ich habe neue Freundschaften mit anderen CI-Trägern geknüpft, mit denen ich gerne gemeinsam musiziere.“ Mit Mitte Fünfzig wurde der begeisterte Musiker frühpensioniert. Eine Arbeit als Maschinist wäre mit CI undenkbar, das ist viel zu laut: „Ich mache nun das Beste aus der Situation und konzentriere mich auf meine Hobbys, allen voran die Musik. Ich bin nicht nur ein Harmonika-, sondern auch ein großer Alphorn-Fan. Mein aktuelles Hauptprojekt ist in Bau: Ein Alphorn in Form einer Schnecke, also einer Cochlea (Anm.: Hörschnecke). Es wird aus Holz gefertigt und natürlich bespielbar sein. Dieses Instrument möchte ich noch heuer präsentieren.“