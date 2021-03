Amazon musste Logo wegen „Hitlerbärtchen“ ändern

Nicht die beste Assoziation

Ein erstes Design, das der Online-Händler in einigen Ländern vorab testete, kam allerdings weniger gut an und musste verworfen werden: Statt des gerade abgeschnitten Klebebandes zeigte es ein zackiges, abgerissenes Klebeband, das viele Kunden in seiner Form an ein Hitlerbärtchen erinnerte. „Nicht die beste Assoziation für eine Marke, die vor der Haustür Freude bereiten möchte“, kommentierte die Geschäftsführerin der Werbeagentur Coley Porter Bell, Vicky Bullen, den Fauxpas.