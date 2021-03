21. Sieg in Folge für ManCity - 4:1 gegen Wolves!

Englands Vizemeister Manchester City hat am Dienstag seinen 21. Pflichtspiel-Sieg in Folge gefeiert! Die „Citizens“ setzten sich in einem vorgezogenen Spiel der 29. Premier-League-Runde im eigenen Stadion gegen die Wolverhampton Wanderers 4:1 durch und liegen damit schon 15 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester United, der noch eine Partie in der Hinterhand hat.