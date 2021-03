Zahl der Drogenlenker im Straßenverkehr gestiegen

Im Coronajahr 2020 sind deutlich mehr Drogenlenker im Straßenverkehr erwischt worden. Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurden 5519 Lenker angezeigt, ein sattes Plus von 26,5 Prozent. Der Anstieg sei aber auch auf eine verbesserte Ausbildung der Polizisten für die in einem Pilotprojekt erprobten Speichelvortestgeräte zurückzuführen sowie auf den Einsatz von Amtsärzten bei Schwerpunktaktionen, hielt das Innenministerium am Montag fest. Zurückgegangen ist dafür die Zahl der Alkohldelikte im Straßenverkehr.