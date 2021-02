„Canelo“ Álvarez knockt Türken Avni Yildirim aus

Der derzeit als weltbester Boxer gefeierte Saul „Canelo“ Alvarez hat seine WM-Titel der Verbände WBA und WBC im Supermittelgewicht eindrucksvoll verteidigt. Der 30-jährige Mexikaner bezwang am Samstagabend (Ortszeit) in Miami den Türken Avni Yildirim durch technischen K.o. vorzeitig. Yildirims Betreuer gaben in der Pause zur vierten Runde auf, nachdem ihr Boxer in der dritten Runde zu Boden gegangen war.