Anzeige gegen Vorsitzende der FIFA-Ethikkommission

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger geht gerichtlich gegen die Vorsitzenden der unabhängigen Ethikkommission des Fußball-Verbandes FIFA vor. In einer Mail an die beiden Kammern vom 1. Februar kündigte der 75-Jährige nach eigenen Angaben an, dass er bei einer Schweizer Strafverfolgungsbehörde gegen den Griechen Vassilios Skouris und die Kolumbianerin Maria Claudia Rojas Strafanzeige und zugleich Strafantrag wegen Verleumdung oder übler Nachrede gestellt hat.