Spanien: FC Sevilla rollt von hinten das Feld auf

Atletico könnte bei einer Niederlage auswärts in Villarreal am Sonntag einen weiteren Rückschlag kassieren. Nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele gewannen Luis Suarez und Co. In den vergangenen acht Partien kassierte die Mannschaft immer zumindest ein Gegentor. Trainer Diego Simeone stärkte seinem Team zuletzt den Rücken. „Es ist ein schwieriger Moment, aber mehr mit Blick auf die Ergebnisse, nicht den Leistungen. Wir müssen hart daran arbeiten, das zu verbessern“, sagte der Argentinier.