US-Erfolgstrainer: Missbrauch und Menschenhandel

Im Missbrauchsskandal bei den US-Kunstturnerinnen ist der frühere Erfolgstrainer John Geddert in 24 Punkten beschuldigt worden. Dem 63-Jährigen werden unter anderem sexueller Missbrauch und Menschenhandel zur Last gelegt, wie die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Michigan, Dana Nessel, am Donnerstag mitteilte.