Für die Schulbuchaktion fehlen schon 50 Mio. Euro!

Die österreichische Schulbuchaktion ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Programm. Angesichts von bis 50 Millionen Euro an fehlenden Geldern müssen aber immer mehr Eltern die Bücher für ihren Nachwuchs aus der eigenen Geldbörse bezahlen. Den Schulbuchverlegern geht wiederum in der Corona-Krise finanziell die Luft aus - auch weil sie ihr digitales Angebot in Zeiten geschlossener Schulen und Homeschooling kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Zudem sind die Bestellungen von E-Books explosionsartig in die Höhe geschnellt, ohne dass dafür auch nur ein Cent mehr budgetiert wird. Appelle an die zuständigen Ministerien und sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Mittel zu erhöhen, blieben bislang ohne Erfolg. SPÖ und NEOS orten dringenden Handlungsbedarf.