Virologe: Nur eine Dosis für Covid-19-Genesene

„Wir reden da von Millionen Impfstoffdosen“, die weltweit eingespart werden könnten, so Krammer bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag. Daten aus Schottland und Israel würden zeigen, dass die bisher zugelassenen Impfstoffe nach einer Dosis sehr gut wirkten. Vor allem die Analyse aus Schottland sei wichtig, weil da auch Daten zu älteren Personen enthalten waren, die mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft wurden, erläuterte der Impfstoffexperte. Zudem gab es positive Ergebnisse zur Verhinderung der Virus-Weitergabe in der Bevölkerung.