Pädophiler Trainer missbrauchte vier Burschen

Seine Opfer leiden bis zum heutigen Tag in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung an den Folgen, wie die Staatsanwältin zu Verhandlungsbeginn darlegte: „Sie sind nach wie vor in ihrer Lebensführung beeinträchtigt und können nicht mit der Sache abschließen.“ Von der Anklage umfasst waren Tathandlungen zwischen 1989 und 2003. 1989 hatte der Trainer bei einem niederösterreichischen Verein einen Zwölfjährigen kennengelernt, den er nun vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Eva Brandstetter) im Rückblick als „meine große Liebe“ bezeichnete. Der Bub spielte in der U13-Mannschaft, der Trainer bevorzugte ihn, indem er ihn im Bus vorn sitzen ließ und ihm mehr Spielzeit einräumte. Eines Tages lud er den Buben zu sich nach Hause ein, wo es zu ersten Übergriffen kam, die sich in weiterer Folge monatlich wiederholten, bis der Betroffene 1991 den Verein wechselte.