LIVE ab 21 Uhr: Atalanta Bergamo gegen Real Madrid

Rechtzeitig wieder in Form gekommen scheint Champions-League-Rekordgewinner Real Madrid vor dem Gastspiel bei Atalanta Bergamo! Trainer Zinedine Zidane war vor wenigen Wochen bereits heftig in der Kritik gestanden. Nach vier Liga-Siegen in Serie und leichten Problemen beim Stadtrivalen Atletico dürfen die Madrilenen aber plötzlich sogar wieder vom Meistertitel träumen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!