LIVE ab 21 Uhr: Gladbach muss gegen ManCity ran!

Gladbach steht erstmals in der K.-o.-Phase der Champions League. „Ich glaube nicht, dass ich die Jungs in irgendeiner Art und Weise motivieren muss“, meinte Rose. „Sie haben sich diesen Abend verdient.“ Stefan Lainer wird ihn auf der rechten Außenbahn verbringen. Ob auch sein ÖFB-Teamkollege Valentino Lazaro beginnt, ist offen, auf Landsmann Hannes Wolf wartet im Corona-Ausweichquartier der Borussia in Ungarn die Ersatzbank. „Ich wünsche mir, dass die Spieler die Partie mit einer Menge Leidenschaft und Mut, aber auch Leidensfähigkeit angehen“, sagte Rose.