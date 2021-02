Autonomes Fahren: Continental entwickelt Superchip

Serienproduktion soll 2026 starten

Der neue Prozessor soll 2026 in die Serienproduktion gehen. Continental bringt neben einer Minderheitsbeteiligung, deren Höhe das Unternehmen nicht verrät, auch sein Know-how in der künstlichen Intelligenz, der Fahrzeugsensorik und der Fahrerassistenzsysteme in die Entwicklung des Chips ein. Über die Höhe der Beteiligung vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen.