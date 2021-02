Wie Kampl! Berisha mit vier Assists gegen Rapid

Es war der große Tag des in Deutschland geborenen Kosovo-Albaners. Spiele gegen Rapid mag er wohl besonders gern. Am 26. August 2017 debütierte er gegen die Grün-Weißen in der Bundesliga. Damals noch als Spieler des LASK. Nach einem kurzen Gastspiel in Magdeburg schaffte er in Vorarlberg den Durchbruch. Bei Salzburg ist er zum Key-Player geworden, er und Daka erledigten Rapid quasi im Alleingang. Vier Assists in einem Spiel schaffte zuletzt Kevin Kampl im Jahr 2013.