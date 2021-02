Rapid vor Salzburg-Hit: Keinen Cent für Titelkampf

Ach ja, im Winter wollte Rapid dennoch für Flügelstürmer Philip Zinckernagel Geld in die Hand nehmen. Er schoss Bodo/Glimt mit 19 Toren in Norwegen zum Titel, war ablösefrei. Rapid ging beim Gehalt bis an die Schmerzgrenze. Der Däne wählte Watford. In Englands zweiter Liga verdient er das Vierfache. Dafür hatte Rapid bei Marco Grüll Erfolg. Er kommt im Sommer ablösefrei. Wohl auch, weil ihn Salzburg nicht (mehr) wollte …