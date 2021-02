Bruckner: „Wir haben uns den Respekt erarbeitet“

Natürlich wird Martin Bruckner heute in Salzburg dabei sein. Seit November 2019 ist er Rapids Präsident - was in seiner Ära (neben einem Titel, no na) noch fehlt? Ein Sieg gegen die Bullen. Heute - im fünften Anlauf - ist vieles angerichtet. Er betont: „Wir haben uns jetzt wieder den Respekt erarbeitet!“