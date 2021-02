„Wunderschön“! Schwarz freut sich aufs „Klimpern“

Von 6 auf 3! Marco Schwarz hat nach Gold in der Kombination am Freitag bei der Ski-WM in Cortina Bronze im Riesentorlauf geholt. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, jetzt schon die Medaillen zu haben. Mein Trainer hat gesagt: ‘Klimpern‘ muss es beim Heimfahren. Das tut es jetzt schon und ich kann ganz entspannt am Sonntag (im Slalom, Anm.) an den Start gehen“, so Schwarz.