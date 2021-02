Wie Süchtigen in Zeiten der Pandemie geholfen wird

Wie wirken sich die Corona-Krise bzw. die teilweise fehlenden Unterstützungsangebote langfristig auf (potenzielle) Suchtkranke aus? Viele Personen können während einer akuten Krise ihre Funktionsaufgaben aufrechterhalten, psychische Belastungen wirken sich erst in einer Verschnaufpause aus. Zudem steht zu befürchten, dass sich das volle Ausmaß der Auswirkungen erst mit Auslaufen der aktuellen Unterstützungsmaßnahmen - etwa der Kurzarbeit - zeigen wird. Da Suchtverhalten und soziale Probleme häufig miteinander einhergehen, könnten längerfristig die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Süchtige stärker treffen als andere Personengruppen. Schon jetzt zeigte sich im Anton Proksch Institut in Wien, eine jener Einrichtungen, die auch in den ersten Wochen der Corona-Krise durchgängig behandelte: „Die Kriseninterventionen, also Situationen, in denen ein Erkrankter akut Hilfe benötigt, sind um 57 Prozent gestiegen. Die Bedürftigkeit ist sichtbar“, so der interimistische ärztliche Leiter Prim. Dr. Wolfgang Preinsperger.