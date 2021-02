Damen-Chef Mitter: „Wie bei US-Präsidentenwahl“

Die Austria Presse Agentur schickte Mitters Bonmot gar als „Zitat des Tages“ aus. In der Tat sinnierte der Damen-Chef sehr launig über den lange realistisch erschienenen Fall, dass Katharina Liensberger am Dienstag trotz schnellerer Gesamtzeit im Parallel-Finale bei der Ski-WM in Cortina Silber hinter Marta Bassino überreicht bekommen hätte. Beide bekamen letztlich auf Basis der Zeitgleichheit im zweiten Lauf Gold.