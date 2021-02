Trattner: „Kritische Masse ist schnell erreicht“

Ich kann das Unverständnis nachvollziehen. Ich hab etwa eine Situation in einer Familie mit zwei tennisspielenden Kindern, in der der Jüngere die Richtlinien des Tennisverbandes erfüllt und der Ältere nicht - und jetzt eben nur der Jüngere trainieren darf. Ich kann das aber nicht nur für den Familienfrieden umändern, weil ich dafür die Richtlinien des Verbandes aufmischen müsste. Es gibt derzeit sicher viele Situationen, die menschlich nachvollziehbar sind, wo man sich beschnitten fühlt und wo Ärger herrscht. Aber wir versuchen das trotzdem für alle transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Es mag sein, dass sich der ein oder andere schlechter behandelt fühlt, aber wir gehen hier schon einen Weg, um möglichst vielen Kindern den Eintritt in den Sport zu ermöglichen. Man muss auch immer die epidemiologische Lage im Auge behalten: Im Nachwuchs-Skisport hab ich unterschiedliche Situationen, was ich derzeit in der Steiermark oder zur gleichen Zeit in Tirol zulassen kann. Diese Dinge gilt‘s immer abzuwiegen. Es gibt auch Forderungen von vielen Masters-Athleten. Nur wenn wir die alle zulassen, wird‘s schwierig.