Steirer setzen in der Krise auf bewusstes Fasten

40 Tage, so lange dauert die Fastenzeit, die am heutigen Aschermittwoch beginnt und am Karsamstag endet. Die Sonntage dazwischen jedoch sind von der vorösterlichen Bußzeit ausgenommen - gleichsam als freudige „Lichtblicke“ in Aussicht auf den Ostersonntag. Für strenge Katholiken gilt ab heute: Hände weg von Fleisch und Alkohol!