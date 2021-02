Lehrstellen in der Pandemie

Die Landeshauptstadt ist da ein wichtiger Ausbildungsplatz. Denn ein Großteil der für Niederösterreich gesuchten Lehrlinge wird in der Lehrwerkstätte in St. Pölten ausgebildet. Für heuer stehen dort insgesamt 37 Lehrstellen in insgesamt 27 Berufssparten zur Verfügung, zum Beispiel auch im Bereich Anlagen- oder Elektrotechnik.