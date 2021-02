Offiziell! Alaba verlässt den FC Bayern im Sommer

Jetzt ist es endgültig fix: Wie David Alaba bekannt gegeben hat, wird er den FC Bayern im kommenden Sommer nach 13 Jahren in München fix verlassen! „Ich habe die Entscheidung getroffen, im Sommer etwas Neues zu machen“, so Alaba bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Dienstagmittag. Ob die Reise zu Real Madrid hingeht, das weiß allerdings auch der Wiener noch nicht ...