Österreich bekommt ein Quanten-Internet

Mit dem auf fünf Jahre ausgelegten Projekt sollen die renommierten Quantenphysik-Gruppen in Wien und Innsbruck „auf neuartige Weise verknüpft werden“, erklärte der Initiator des Projekts, Thorsten Schumm vom Atominstitut der TU Wien. Zu den akademischen Projektpartnern zählen neben der TU Wien die Universitäten Wien und Innsbruck sowie das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Dazu kommt eine Gruppe erster Nutzer wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften, das Austrian Institute of Technology und das Institute of Science and Technology Austria. „Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Projektes weitere Partner dazu stoßen werden“, so Schumm.