Neuer Teufel-Shop auf Mariahilferstraße eröffnet

Shop sollte eigentlich schon früher eröffnen

Der neue Shop bietet viermal so viel Platz wie der alte und sollte eigentlich im Frühling 2020 eröffnen. Dann kam die Corona-Pandemie. Sven Kirchner von Teufel: „Mit einer so hohen Hürde wie der Covid-19-Pandemie kann natürlich niemand rechnen. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und ein paar außergewöhnliche Ideen im Store umgesetzt.“