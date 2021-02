Parallelbewerb LIVE: Adrian Pertl ausgeschieden

„Ich freue mich schon“

„Ich freue mich schon auf den Bewerb. Parallel-Riesentorlauf mag ich recht gern“, sagte Gstrein, im Vorjahr in Chamonix Parallel-Neunter. Mit Pertl trainierte er am Weißensee, auch der Kärntner meldete sich vor seinem ersten WM-Einsatz gesund und fit. „Leichte Anspannung ist da, aber die Freude überwiegt das“, berichtete Pertl, der in Lech/Zürs im November 2020 als Vierter das Podest nur knapp verpasst hatte. Leitinger war nach einem Parallel-Riesentorlauf im Dezember 2019 in Alta Badia als Dritter das bisher einzige Mal bei einer Siegerehrung im Weltcup dabei. „Es wird natürlich ein harter Kampf“, blickte der Salzburger voraus.