James Crawford: Kombi-Sensation hört nur auf Jack

Was für eine Überraschung beim Super-G zur WM-Kombination von Cortina! James Crawford startete am Montag mit Nummer 32 ins Rennen und stand letztlich ganz oben. Um satte 0,30 Sekunden war der 23-jährige Kanadier schneller als Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr und ging damit am Nachmittag als erster in den Slalom. Kurios: Sensationsmann James hört nur auf Jack, weil seine Schwester James nicht aussprechen konnte.