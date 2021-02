Glasner-Wölfe nach Gladbach immer noch auf CL-Rang

Auf der Gegenseite gab Valentino Lazaro sein Comeback, nachdem er seit Mitte Dezember wegen Leistenproblemen pausiert hatte. Anstelle des Steirers wurde in der 70. Minute sein Landsmann Hannes Wolf eingewechselt. Stefan Lainer spielte bei den Gladbachern durch. Offen bleibt die Zukunft von Gladbach-Trainer Marco Rose. Der Ex-Salzburg-Coach wird mit dem Ligarivalen Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, wollte dazu am Sonntag aber keinen Kommentar abgeben. Roses Vertrag läuft zwar bis 2022, enthält allerdings eine Ausstiegsklausel.