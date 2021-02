Beherzte Passanten retten jungen Igel

Der in Klagenfurt gefundene Igel wog nur 35 Dekagramm. Er wurde von Passanten entdeckt und zur Expertin gebracht. Es geht ihm bereits besser. Pegrin appelliert, sich an das Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt oder die Natur- & Wildstation Kärnten zu wenden. „Bitte nicht selbst füttern probieren oder gar Milch geben. Die Kleinen haben dann keine Chance“, so die Tierfreundin.