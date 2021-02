Kinoketten vermieten ihre Leinwände nun an Gamer

Für die Kinos geht es ums Überleben

Was für Spieler eine spaßige neue Art ist, ihre Lieblings-Games zu erleben, ist für die Kinos eine Überlebensstrategie. Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen kann man derzeit nur einen 50-prozentigen Betrieb anbieten, außerdem kommen kaum Filme heraus. Also wurde die Idee geboren, die Riesenleinwände in den Kinos an Gamer zu vermieten. Für umgerechnet rund 74 Euro können sie tagsüber zwei Stunden einen Kinosaal mieten, am Abend werden rund 111 Euro fällig. Gaming-PC oder Spielkonsole müssen die Kunden selber mitbringen.