Jeder Vierte unter 30 bereit zum Sex mit einer KI

Mit einem Computerprogramm den Valentinstag begehen, vielleicht sogar mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) intim werden? Für Menschen unter 30 ist diese Vorstellung gar nicht so abwegig: In einer Umfrage des russischen IT-Security-Anbieters Kaspersky gibt immerhin jeder Vierte an, offen für eine Beziehung mit einer menschlich wirkenden KI zu sein.